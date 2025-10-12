लाहौर टेस्ट: शान मसूद ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा चौथा टेस्ट अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लाहौर टेस्ट: शान मसूद ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा चौथा टेस्ट अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ लाहौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (76) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां और प्रोटियाज टीम के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 93 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही मेजबान टीम शुरुआती झटके से उबरने में सफल रही। आइए मसूद की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही मसूद की पारी और साझेदारी?
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते उतरी पाकिस्तान टीम को 2 रन के कुल स्कोर पर अब्दुल्ला शफीक (2) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मसूद ने इमाम-उल-हक के साथ पारी को संभाला। इस दौरान मसूद ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 161 रन की शतकीय साझेदारी हुई। मसूद पारी में 147 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के से 76 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है मसूद का टेस्ट करियर?
मसूद ने साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 43 टेस्ट की 81 पारियों में 30.70 की औसत से 2,456 रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 156 रन का रहा है। वह 8 बार बिना खाता खोले भी आउट हो चुके हैं। वह 10 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लेने में भी सफल रहे हैं।