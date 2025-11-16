कोलकाता टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 पर सिमटी, भारत को 124 रन का लक्ष्य

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की दूसरी पारी को 153 पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 124 रन का आसान लक्ष्य मिला है। इससे पहले प्रोटियाज टीम की पहली पारी 159 रन पर सिमट गई थी। उसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 189 रन बनाए थे। आइए प्रोटियाज पारी पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में भी शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को 18 रन के कुल स्कोर पर रियान रिकेल्टन (11) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 153 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। टीम के लिए कप्तान तेम्बा बावूमा और कॉर्बिन बॉश (25) ने 8वें विकेट के लिए सर्वाधिक 44 रनो की साझेदारी निभाई।

बल्लेबाजी बावूमा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी प्रोटियाज टीम के लिए कप्तान बावूमा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 26वां और भारत के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा। वह पारी में 136 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अब टेस्ट करियर में 65 मैचों की 112 पारियों में 38.40 की औसत से 3,764 रन हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने 26 अर्धशतकों के अलावा 4 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 172 रन रहा है।

गेंदबाजी रविंद्र जडेजा ने चटकाए 4 विकेट भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 20 ओवर में 3 मेडन के साथ 50 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की। उन्होंने पारी में 25 रन के कुल स्कोर पर ऐडन मार्करम (4) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उसके बाद उन्होंने वियान मुल्डर (11), टोनी डी जॉर्जि (2) और ट्रिस्टन स्टब्स (5) को पवेलियन की राह दिखा दी।