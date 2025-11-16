भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल पहले टेस्ट से हुए बाहर, BCCI ने की पुष्टि

BCCI ने रविवार सुबह गिल की चोट पर अपडेट जारी करते हुए लिखा, 'कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वह फिलहाल अस्पताल में निगरानी में हैं। वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी।'

परेशानी

गिल का क्या हुई थी परेशानी?

दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल काफी असहज महसूस कर रहे थे। वह जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में गिल ने शानदार कप्तानी की थी। प्रोटियाज टीम 159 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी।