कोलकाता टेस्ट: साइमन हार्मर ने भारत के खिलाफ किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:12 pm Nov 16, 202504:12 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टेस्ट करियर का 7वां और भारत के खिलाफ पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही प्रोटियाज टीम 123 रन के स्कोर का बचाव करने में सफल रही और मैच में आखिरकार 30 रन से शानदार जीत दर्ज कर ली। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।