कोलकाता टेस्ट: साइमन हार्मर ने भारत के खिलाफ किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

कोलकाता टेस्ट: साइमन हार्मर ने भारत के खिलाफ किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टेस्ट करियर का 7वां और भारत के खिलाफ पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही प्रोटियाज टीम 123 रन के स्कोर का बचाव करने में सफल रही और मैच में आखिरकार 30 रन से शानदार जीत दर्ज कर ली। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही हार्मर की गेंदबाजी?
अपनी दूसरी पारी में 124 रन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय टीम को 33 रन के कुल स्कोर पर ध्रुव जुरेल (13) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और ऋषभ पंत (2), रविंद्र जडेजा (18) और कुलदीप यादव (1) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन लौटाया। हार्मर ने 14 ओवर में 4 मेडन के साथ 21 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।
करियर
कैसा रहा है हार्मर का टेस्ट करियर?
हार्मर ने साल 2015 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 13 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसकी 22 पारियों में 23.38 की औसत और 2.97 की इकॉनमी के साथ 60 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 7 बार 4 विकेट और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/50 का रहा है। भारत के खिलाफ उन्होंने 3 टेस्ट में 18 विकेट चटकाए हैं।