टी-20 अंतरराष्ट्रीय: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने किन मैचों को 100+ रन से जीता?
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सूर्यकुमार यादव के लिए बल्लेबाजी में ये साल निराशाजनक रहा रहा है। सूर्यकुमार के खराब प्रदर्शन के बावजूद उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छा खेल दिखाया है। बीते मंगलवार (9 दिसंबर) को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में भारतीय टीम ने 101 रन से जोरदार जीत दर्ज की। इस बीच उन मैचों के बारे में जानते हैं, जिनमें सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने 100+ रन से जीत दर्ज की है।
#1
150 रन (बनाम इंग्लैंड, 2025)
इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में भारत ने वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 247/9 का स्कोर बनाया था। मेजबान टीम ने अभिषेक शर्मा ने 54 गेंदों में 135 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। जवाब में विशाल स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 97 रन पर ही ढेर हो गई थी। भारत ने 150 रन से मैच जीता और ये रनों के लिहाज से भारतीय टीम की दूसरी सबसे बड़ी जीत है।
#2
135 रन (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024)
भारत ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जोहानसबर्ग में खेले गए सीरीज के चौथे टी-20 में 135 रन से जीत दर्ज की थी। उस मैच में भी भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार संभाल रहे थे। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने तिलक वर्मा के शतक की मदद से 283/1 का स्कोर बनाया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 18.2 ओवर में 148 रन पर ही सिमट गई थी।
#3
133 रन (बनाम बांग्लादेश, 2024)
भारत ने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए टी-20 मैच को 133 रन से जीता था। उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 297/6 का स्कोर बनाया था। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर भी है। उस मैच में संजू सैमसन ने 47 गेंदों पर 111 रन की पारी खेली थी। जवाब में बांग्लादेशी टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 164/7 का स्कोर ही बना सकी थी।
#4
106 रन (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2023)
भारत ने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीसरे मैच को 106 रन से जीता था। मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/7 का स्कोर बनाया था। मैच में कप्तान सूर्यकुमार ने 56 गेंदों पर 100 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 13.5 ओवर में 95 रन पर ढेर हो गई थी। भारत से उस मैच में कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे।
#5
101 रन (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025)
कटक में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 175/6 का स्कोर बनाया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने नाबाद 59 रन बनाए। मेजबान टीम से शुभमन गिल (4) और सूर्यकुमार (12) बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। जवाब में मेहमान टीम 12.3 ओवर में सिर्फ 74 रन पर ही सिमट गई। प्रोटियाज टीम की ओर से डेवाल्ड ब्रेविस ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। यह दक्षिण अफ्रीका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर है।