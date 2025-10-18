अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ टी-20 त्रिकोणीय सीरीज से वापस लिया नाम, जानिए कारण

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय टी-20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। यह फैसला पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले में हुए एक हमले में तीन युवा अफगान क्रिकेटरों की मौत की दुखद घटना के बाद लिया गया है। ACB ने इसे पाकिस्तानी शासन की कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया और इस नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बता दें कि यह त्रिकोणीय सीरीज अगले महीने रावलपिंडी और लाहौर में होनी थी।

बयान ACB ने क्या जारी किया बयान? ACB की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया।" बोर्ड ने इस हमले में हुई खिलाड़ियों की मौतों को अफगानिस्तान के खेल समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति बताया और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है।

घटना हमले में हुई 3 युवा खिलाड़ियों की मौत पाकिस्तान हमले में कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून नाम के 3 युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई। ये तीनों शराना में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेलकर घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। जब हमला हुआ, तब वे एक स्थानीय सभा में शामिल हो रहे थे। इन खिलाड़ियों के अलावा उरगुन जिले के 5 अन्य नागरिक भी इस हमले में शहीद हो गए, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। इससे अफगान सरकार में रोष व्याप्त है।

समर्थन राशिद, फारूकी ने किया ACB के फैसले का समर्थन वरिष्ठ अफगान क्रिकेटर राशिद खान और फजलहक फारूकी ने त्रिकोणीय सीरीज से हटने के ACB के फैसले का स्वागत किया है। राशिद ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे बेहद अनैतिक और बर्बर करार दिया है, जबकि फारूकी ने निर्दोष लोगों की जान जाने के मद्देनजर ACB के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "मैं इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए।"