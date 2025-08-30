किरोन पोलार्ड 14,000 टी-20 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड टी-20 में 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में गुरुवार रात को अपनी टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए बारबाडोस रॉयल्स के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। ​​ पोलार्ड मैच में 9 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाकर नाबाद रहे। ऐसे में आइए पोलार्ड के टी-20 करियर और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

उपलब्धि गेल के क्लब में शामिल हुए पोलार्ड इस उपलब्धि के साथ पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी पोलार्ड के पूर्व वेस्टइंडीज टीम के साथी क्रिस गेल हैं। गेल ने जहां 463 मैचों में 14,562 रनों के साथ अपने टी-20 करियर का अंत किया था, वहीं पोलार्ड ने अब 712 मैचों में 31.67 की औसत से कुल 14,000 रन बना लिए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 150.97 की रही है।

छक्के टी-20 में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के पोलार्ड ने अपने टी-20 करियर में एक शतक और 64 अर्धशतक लगाए हैं। वह इस प्रारूप में 600 से ज्यादा मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 942 छक्के लगाए हैं। उनसे ज्यादा छक्के केवल गेल (1,056) ने ही लगाए हैं। पोलार्ड अपने टी-20 करियर में 19 टीमों के लिए खेले हैं। उन्होंने 101 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 25.30 की औसत से 1,569 रन बनाए हैं। इसी तरह उन्होंने 63 पारियों में 42 विकेट भी चटकाए हैं।

लीग IPL में बनाए 3,400 से अधिक रन पोलार्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 189 मैचों में 28.67 की औसत से कुल 3,412 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 107 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 69 विकेट भी चटकाए हैं। CPL में पोलार्ड ने 3 टीमों के लिए 130 मैचों की 118 पारियों में 33.96 की औसत से 2,955 रन बनाए हैं। इसी तरह 69 पारियों में 61 विकेट भी अपने नाम किए हैं।