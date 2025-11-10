एशेज सीरीज 2025-26 के दौरान ये प्रमुख रिकॉर्ड्स बना सकते हैं जो रूट

आंकड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन रूट ने अपने बेमिसाल अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 376 मैचों की 493 पारियों में लगभग 50 की औसत के साथ 21,766 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 262 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 58 शतक और 114 अर्धशतक लगाए हैं। रूट आगामी सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 22,000 रन पूरे कर सकते हैं। वह ऐसा कारनामा करने वाले इंग्लैंड के पहले और विश्व के कुल 9वें बल्लेबाज बन जाएंगे।

एशेज एशेज सीरीज में 2,500 रन रूट ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अब तक 34 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 65 पारियों में 40.46 की उम्दा औसत के साथ 2,428 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें 180 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। रूट एशेज सीरीज में 2,500 रन बनाने वाले कुल 12वें बल्लेबाज बन जाएंगे। उनसे पहले इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज ऐसा कर चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में अपने 1,000 टेस्ट रन पूरे करने के करीब हैं रूट रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 14 टेस्ट खेले हैं, जिसके 27 पारियों में 35.68 की औसत के साथ 892 रन बनाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं और 89 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं। वह आगामी एशेज सीरीज में 108 रन और बनाते ही ऑस्ट्रेलिया में अपने 1,000 रन पूरे कर लेंगे। वह विदेशों में भारत और न्यूजीलैंड में 1,000+ टेस्ट रन बना चुके हैं।