भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: ईडन गार्डन में दोनों टीमों का टेस्ट में कैसा रहा है प्रदर्शन?

प्रदर्शन भारत ने कोलकाता में जीते हैं कुल 13 टेस्ट भारत ने कोलकाता में अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 13 में जीत दर्ज की है और 9 में हार का सामना किया है। इनके अलावा 20 टेस्ट भारत के ड्रॉ पर भी समाप्त हुए हैं। भारतीय टीम का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 657 (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2001) रन रहा है। इसी मैदान पर न्यूनतम टीम स्कोर 90 रन (बनाम वेस्टइंडीज, 1983) रहा है।

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन में जीता है 1 टेस्ट दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन ने अपना पहला टेस्ट मैच 1996 में खेला था। इस मैदान पर प्रोटियाज टीम ने कुल 3 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 में जीत दर्ज की है और 2 में हार का सामना किया है। दक्षिण अफ्रीकी टीम का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 428 रन और न्यूनतम स्कोर 222 रन है। दक्षिण अफ्रीका ने 2010 के बाद से इस मैदान पर टेस्ट नहीं खेला है।

भारत इन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है अच्छा प्रदर्शन वीवीएस लक्ष्मण इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने यहां पर 15 पारियों में 110.64 की औसत के साथ 1,217 रन बनाए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यहां 9 पारियों में 107.50 की औसत के साथ 860 रन बनाए थे। गेंदबाजी में हरभजन सिंह ने यहां पर 7 टेस्ट में 21.76 की औसत से 46 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले ने 8 टेस्ट में कुल 40 सफलताएं हासिल की थी।