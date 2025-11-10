भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: ईडन गार्डन में दोनों टीमों का टेस्ट में कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल के नेतृत्व में मेजबान टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बता दें कि भारतीय टीम 2019 के बाद इस मैदान पर कोई टेस्ट खेलती हुई नजर आएगी। आइए स्टेडियम में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
भारत ने कोलकाता में जीते हैं कुल 13 टेस्ट
भारत ने कोलकाता में अब तक कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 13 में जीत दर्ज की है और 9 में हार का सामना किया है। इनके अलावा 20 टेस्ट भारत के ड्रॉ पर भी समाप्त हुए हैं। भारतीय टीम का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 657 (बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2001) रन रहा है। इसी मैदान पर न्यूनतम टीम स्कोर 90 रन (बनाम वेस्टइंडीज, 1983) रहा है।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन में जीता है 1 टेस्ट
दक्षिण अफ्रीका ने ईडन गार्डन ने अपना पहला टेस्ट मैच 1996 में खेला था। इस मैदान पर प्रोटियाज टीम ने कुल 3 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 1 में जीत दर्ज की है और 2 में हार का सामना किया है। दक्षिण अफ्रीकी टीम का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 428 रन और न्यूनतम स्कोर 222 रन है। दक्षिण अफ्रीका ने 2010 के बाद से इस मैदान पर टेस्ट नहीं खेला है।
भारत
इन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है अच्छा प्रदर्शन
वीवीएस लक्ष्मण इस मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने यहां पर 15 पारियों में 110.64 की औसत के साथ 1,217 रन बनाए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यहां 9 पारियों में 107.50 की औसत के साथ 860 रन बनाए थे। गेंदबाजी में हरभजन सिंह ने यहां पर 7 टेस्ट में 21.76 की औसत से 46 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले ने 8 टेस्ट में कुल 40 सफलताएं हासिल की थी।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका से इन खिलाड़ियों ने कोलकाता में किया है उम्दा प्रदर्शन
ईडन गार्डन स्टेडियम में सर्वाधिक रन वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज गैरी कस्टर्न हैं। उन्होंने 1996 टेस्ट की दोनों पारियों में शतक (102 और 133) लगाए थे और जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हाशिम अमला भी यहां पर दोनों पारियों में शतक जड़ चुके हैं। पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने यहां पर 4 पारियों में 196 रन बनाए, जिसमें 1 शतक शामिल रहा। लांस क्लूसनर इस मैदान पर 1 टेस्ट में 8 विकेट ले चुके हैं।