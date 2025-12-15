जय शाह ने लियोनल मेसी को भारत की टी-20 विश्व कप 2026 की जर्सी भेंट की 

अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी अपने भारत दौरे के तहत सोमवार (15 दिसंबर) को नई दिल्ली पहुंचे। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए कार्यक्रम के दौरान भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व दिग्गज बाइचुंग भूटिया भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के प्रमुख जय शाह ने मेसी को भारत की टी-20 विश्व कप 2026 की जर्सी भेंट की। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कार्यक्रम जय शाह ने मेसी को विश्व कप मैच का टिकट भी दिया BCCI के पूर्व अध्यक्ष शाह दिल्ली स्टेडियम में हुए इस इवेंट में मौजूद हाई-प्रोफाइल हस्तियों में से एक थे, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थी। शाह ने मेसी के साथ-साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल को भारत की टी-20 विश्व कप जर्सी भेंट कीं। इसके साथ-साथ ICC चेयरमैन ने मेसी को भारत और अमेरिका के बीच टी-20 विश्व कप मैच का टिकट भी दिया।

बयान मैं फिर से भारत वापस आऊंगा- मेसी इस बीच, मेसी ने अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद फैंस को भी संबोधित किया। मेसी ने इवेंट के दौरान कहा, "हम यह सारा प्यार अपने साथ ले जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। उम्मीद है कि एक दिन मैच खेलने या किसी और मौके पर, लेकिन हम निश्चित रूप से भारत घूमने वापस आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भारत में इन दिनों मिले प्यार और स्नेह के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।"

मुंबई इससे पहले मुंबई में सचिन और सुनील क्षेत्री से मिले थे मेसी दिल्ली से पहले मेसी ने मुंबई का दौरा किया था। वह वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री से मिले थे। मुंबई में तेंदुलकर ने मेसी को अपनी जर्सी उपहार स्वरूप दी, जबकि मेसी ने भारतीय दिग्गज को फुटबॉल की जर्सी दी थी। सचिन ने मेसी को लेकर कहा, "जब लियो की बात आती है, तो अगर मुझे उनके खेल के बारे में बात करनी है, तो यह सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा। उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है।"

