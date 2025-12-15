भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: क्या अक्षर पटेल टी-20 सीरीज से हुए बाहर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को तीसरे टी-20 मैच में हराते हुए सीरीज में फिलहाल 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। धर्मशाला में हुए इस मैच में अक्षर पटेल बीमारी के चलते और जसप्रीत बुमराह व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेल सके थे। अब ऐसी खबर है कि भारतीय ऑलराउंडर अक्षर सीरीज के बचे हुए 2 मैचों से भी बाहर हो सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट BCCI ने अब तक नहीं किया है आधिकारिक ऐलान स्पोर्ट्स तक के अनुसार, अक्षर बीमारी के कारण आखिरी 2 मैचों में नहीं खेल पायेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक बाकी मैचों के लिए उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है। पहले टी-20 में उन्होंने 7 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जिससे दक्षिण अफ्रीका 74 रन पर सिमट गई थी। भारत ने वह मैच 101 रनों से जीता था। दूसरे टी-20 में अक्षर ने 3 ओवर फेंके और 27 रन देकर एक विकेट लिया था।

पूर्व बयान तीसरे टी-20 के दौरान BCCI ने दिया था ये अपडेट तीसरे टी-20 के टॉस दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अक्षर और बुमराह के नहीं खेलने की जानकारी दी थी। इसके ठीक बाद BCCI ने अपडेट देते हुए कहा था, "अक्षर बीमारी की वजह से तीसरे टी-20 के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बुमराह निजी कारणों से घर लौट गए हैं और मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बाकी मैचों के लिए उनके टीम में शामिल होने के बारे में जल्द ही अपडेट दिया जाएगा।"

Advertisement