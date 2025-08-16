ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज की अपने नाम, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा ऑस्ट्रेलिया ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने डेवाल्ड ब्रेविस (53) की शानदार पारी के दम पर 20 ओवर में 172/7 का स्कोर बनाया। नाथन एलिस ने कंगारू टीम के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जोश हेजलवुड और एडम जैम्पा के खाते में 2-2 विकेट आए। जवाब में मिचेल मार्श (54) और ग्लेन मैक्सवेल (62*) की शानदार पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

पारी ब्रेविस ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक ब्रेविस ने सिर्फ 22 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 26 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 1 चौका और 6 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 203.85 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का पहला अर्धशतक रहा। इस युवा खिलाड़ी ने आरोन हार्डी के 1 ओवर में लगातार 4 छक्के भी लगाए। उन्होंने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 39.75 की औसत से 318 रन बनाए हैं।

पारी मार्श ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक मार्श ने मैच में 37 गेंदों का सामना किया और शानदार 54 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 कमाल के छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 145.95 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिसरा अर्धशतक रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मार्श ने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 40.70 की औसत से 407 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 156.53 की रही है।

पारी मैक्सवेल ने खेली मैच जिताऊ पारी मैक्सवेल ने 36 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 62 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 172.22 की रही। ऑस्ट्रेलिया के नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे, लेकिन मैक्सवेल ने एक छोर संभाले रखा और बड़े-बड़े शॉट्स लगाते हुए टीम को बेहतरीन जीत दिलाई। उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा।