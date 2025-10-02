LOADING...
अहमदाबाद टेस्ट: मोहम्मद सिराज ने भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जानिए उनके आंकड़े  
सिराज ने की घातक गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2025
02:16 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। यह भारतीय सरजमीं पर उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन गया है। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते ही वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 162 रन बनाए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी 

बेहतरीन रही सिराज की गेंदबाजी 

सिराज ने वेस्टइंडीज की चौथे ओवर के दौरान ही टैगनारिन चंद्रपॉल को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। पारी की शुरुआत करने आए चंद्रपॉल खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद उन्होंने एलिक ऐथानेज (12), ब्रैंडन किंग (13), और विपक्षी कप्तान रोस्टन चेज (24) को भी पवेलियन की राह दिखाई। सिराज की घातक गेंदबाजी के चलते ही वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। उन्होंने अपने 14 ओवरों में 40 रन देते हुए ये 4 विकेट लिए।

टेस्ट करियर 

शानदार चल रहा है सिराज का टेस्ट करियर 

सिराज ने पहला टेस्ट मैच साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 42 मुकाबले खेले हैं और इसकी 77 पारियों में लगभग 31 की औसत से 125 से अधिक विकेट झटके हैं। उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। इस बीच पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/15 का रहा है। भारत में खेलते हुए उन्होंने दूसरी बार 4 विकेट लिए हैं।

भारत 

भारत में किया अपना सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन 

सिराज ने अब तक भारत में अब तक 15 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 26 पारियों में उन्होंने 32.30 की औसत के साथ 23 विकेट लिए हैं। आज उन्होंने भारत में खेलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ आंकड़े दर्ज किए। विदेशों में (विपक्षी टीम के घर पर) सिराज ने 26 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 29.58 की औसत के साथ 99 सफलताएं हासिल की हैं। तटस्थ मैदानों पर इस तेज गेंदबाज ने 5 विकेट चटकाए हैं।