ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: अक्टूबर के लिए सेनुरन मुथुसामी और लौरा वोल्वार्ड्ट ने जीते पुरस्कार
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अक्टूबर महीने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सेनुरन मुथुसामी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। इस प्रोटियाज ऑलराउंडर ने पाकिस्तान के नोमान अली और अफगानिस्तान के राशिद खान को पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया है। दूसरी तरफ महिला वर्ग में भी दक्षिण अफ्रीका की ही लौरा वोल्वार्ड्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
पाकिस्तानी दौरे पर अच्छा रहा था मुथुसामी का प्रदर्शन
दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मुथुसामी ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी में 3 पारियों में 53.00 की औसत के साथ 106 रन बनाए थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में 18 की औसत के साथ 11 विकेट लिए थे। उसी सीरीज में पाकिस्तान के नोमान ने 2 मैचों में 23 की औसत के साथ सर्वाधिक 14 विकेट लिए थे। उन्होंने लाहौर टेस्ट में कुल 10 विकेट (6/112 और 4/79) लिए थे।
बयान
मुथुसामी ने अपने साथी खिलाड़ियों का जताया आभार
मुथुसामी ने कहा, "ICC द्वारा महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने पर बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर जब यह टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन के लिए आता है, एक ऐसा प्रारूप जिसमें हर खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहता है। इस साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम के लिए खेलना बहुत गर्व की बात है। मुझे पाकिस्तान में इतनी प्रतिस्पर्धी सीरीज का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। मैं अपने साथियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।"
महिला वर्ग
विश्व कप में खूब चला था लौरा वोल्वार्ड्ट का बल्ला
सलामी बल्लेबाज वोल्वार्ड्ट महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं थी। उन्होंने 9 मैच खेले और इसकी 9 पारियों में 71.37 की औसत और 98.78 की स्ट्राइक रेट से 571 रन बनाए थे। उन्होंने 460 रन अक्टूबर में हुए विश्व कप मैचों में बनाए थे। बता दें कि वोल्वार्ड्ट के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीकी टीम विश्व कप के फाइनल में भारत से हारकर उपविजेता रही थी।
वोल्वार्ड्ट
वोल्वार्ड्ट ने मंधाना और गार्डनर को पीछे छोड़ा
वोल्वार्ड्ट के अलावा भारत की स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित हुई थी। मंधाना के लिए वनडे विश्व कप 2025 शानदार बीता। उन्होंने 9 मैचों की इतनी ही पारियों में 54.25 की औसत और लगभग 100 की स्ट्राइक रेट के साथ 434 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। विश्व कप में गार्डनर ने 7 मुकाबले खेले, जिसमें 328 रन बनाने में सफल रहीं थी।