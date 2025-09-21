इंग्लैंड ने तीसरे टी-20 में आयरलैंड को हराते हुए 2-0 से जीती सीरीज, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला पॉल स्टर्लिंग (7) के जल्दी आउट होने के बाद रॉस अडायर (33) और हैरी टेक्टर (28) ने पारी को संभाला। मध्यक्रम में गैरेथ डेलानी ने 29 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। इंग्लैंड से आदिल राशिद ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 33 रन तक अपने 2 बल्लेबाजों के विकेट खोए। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स के अर्धशतक (55) की बदौलत इंग्लैंड ने मैच जीता।

डेलानी डेलानी ने खेली संघर्षपूर्ण पारी आयरलैंड ने जब 90 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया था, तब डेलानी क्रीज पर आए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अच्छी रन गति से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने 29 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 48 रन बनाए। उनकी अब 67 पारियों में 20.34 की औसत और 133.75 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,078 रन हो गए हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं।

कॉक्स कॉक्स ने खेली अर्धशतकीय पारी विकेटकीपर बल्लेबाज कॉक्स ने अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने 35 गेंदों में 4 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 55 रन की पारी खेली। उनक अलावा टॉम बैंटन ने 26 गेंदों में नाबाद 37 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 29 रन बनाए। जोस बटलर अपना खाता भी नहीं खोल सके।