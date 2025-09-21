एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने भारत को दिया 172 का लक्ष्य, साहिबजादा फरहान की उम्दा पारी

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/5 का स्कोर बनाया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान ने अर्धशतकीय पारी (58) खेली। उनके अलावा मोहम्मद नवाज ने 21 रन का योगदान दिया। दूसरी तरफ भारत से शिवम दुबे ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। आइए पाकिस्तान की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पावरप्ले पाकिस्तान ने पावरप्ले में बनाए 55 रन पाकिस्तान से आज सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे फखर जमान ने आक्रामक रूख अपनाया। हालांकि, वह सिर्फ 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। पहले विकेट के जल्दी पतन के बावजूद दूसरे छोर से फरहान ने तेज रन गति से बल्लेबाजी की। पाकिस्तान ने पावरप्ले के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाए। यह पाकिस्तान का भारत के खिलाफ शुरुआती 6 ओवर के बाद सर्वोच्च स्कोर रहा।

अर्धशतक फरहान ने लगाया अर्धशतक पारी की शुरुआत करने आए फरहान को शून्य के स्कोर पर जीवनदान मिल गया। पहला ओवर करने आए हार्दिक पांड्या की गेंद पर थर्डमैन पर खड़े अभिषेक शर्मा ने उनका आसान कैच छोड़ा। अपने जीवनदान का उन्होंने भरपूर फायदा उठाते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सैम अयूब के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। वह 45 गेंदों में 58 रन (चौके-5, छक्के-3) बनाकर आउट हुए।

दुबे शिवम दुबे ने गेंदबाजी में किया कमाल पाकिस्तान की बल्लेबाजी के सामने जब भारतीय गेंदबाज बेदम नजर आ रहे थे, तब ऑलराउंडर दुबे ने प्रभावशाली गेंदबाजी की। उन्होंने अयूब (21) को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करने वाले फरहान को पवेलियन की राह दिखाई। अपने 4 ओवर में उन्होंने 33 रन देते हुए ये 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर में 31 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया।