IPL के इतिहास में KKR के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं 100 से ज्यादा छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला संस्करण साल 2008 में खेला गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पहले संंस्करण से ही इस लीग की मजबूत टीमों में से एक रही है। इन वर्षों में टीम के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। खासकर बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को कई यादगार जीत दिलाई हैं। आइए इस टीम के लिए 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 आंद्रे रसेल (220 छक्के) पहले स्थान पर KKR के पूर्व दिग्गज आंद्रे रसेल हैं। उन्होंने इस टीम के लिए पहला मुकाबला 2014 में खेला था। आखिरी बार वह 2025 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 133 मैचों की 111 पारियों में 220 छक्के लगाए थे। वह KKR के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 200 से ज्यादा छक्के जड़े। उन्होंने 28.81 की औसत और 174.96 की स्ट्राइक रेट से 2,593 रन बनाए। उनके बल्ले से 12 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 88* रन रहा।

#2 सुनील नरेन (116 छक्के) दूसरे स्थान पर KKR के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नरेन हैं। उन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए साल 2012 में पहला मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 189 मैच की 122 पारियों में 116 छक्के लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने 17.61 की औसत और 166.51 की स्ट्राइक रेट से 1,780 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109 रन रहा है।

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#3 नितीश राणा (107 छक्के) तीसरे स्थान पर KKR के पूर्व खिलाड़ी नितीश राणा हैं। उन्होंने 2018 के संस्करण में इस टीम के लिए पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में KKR के लिए खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 90 मैच की 86 पारियों में 107 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 136.32 और औसत 28.19 की रही थी। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87 रन रहा था।

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