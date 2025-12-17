IPL: 12,000 रुपये कमाने वाले का बेटा 14.20 करोड़ में बिका, जानिए प्रशांत वीर की कहानी
क्या है खबर?
करीब 12,000 रुपये महीने कमाने वाले 'शिक्षा मित्र' (प्राथमिक शिक्षक) के बेटे 20 वर्षीय प्रशांत वीर की जिंदगी मंगलवार को पूरी तरह बदल गई। इडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 नीलामी में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। प्रशांत को इतनी उम्मीद नहीं थी और वह सिर्फ यही चाहते थे कि नीलामी रूम में कोई टीम उनके नाम पर बस बोली लगा दे। हालांकि, किस्मत ने ऐसा पल दिया, जिसने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया।
बयान
प्रशांत ने क्या कहा?
प्रशांत ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि कोई टीम मेरे लिए पैडल उठा दे। जब पता चला कि मैं 14 करोड़ में CSK में गया हूं तो उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। मैंने रिंकू भाई से कहा कि एक बार चुटकी काटकर देखो। मेरे परिवार ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा, यह हमारी जिंदगी को बदल देगा।"
मदद
प्रशांत ने झेली आर्थिक रूप से काफी चुनौती
प्रशांत के सामने आर्थिक रूप से बड़ी चुनौती थी। उनके दिवंगत दादा सूर्यकुमार त्रिपाठी अपनी पेंशन से उनके क्रिकेट के सपने को संभाल रहे थे, जबकि उस समय उनके पिता की शिक्षण से आय महज 8,000 रुपये थी। दादा के निधन के बाद प्रशांत ने कहा था, "सर अब मेरा क्रिकेट खत्म।" इस पर कोच राजीव गोयल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे खेल जारी रखें। सहारनपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अकरम सैफी ने भी उनकी मदद की।
कोच
प्रशांत के कोच ने क्या कहा?
प्रशांत के कोच राजीव ने कहा, "अंडर-19 और यूपी टी-20 लीग से जब प्रशांत को कुछ पैसे मिले तो उन्होंने अपने पिता के लिए एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय शुरू कराया। इसके साथ ही जमीन खरीदी और घर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव भी कराए। पैसे ने उसे कभी नहीं बदला, वह उसकी कीमत समझता है। मैंने उनके पिता से पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार उनका फोन आया और उन्होंने धन्यवाद कहा।"
सपना
धोनी के साथ खेलने का सपना होगा पूरा
प्रशांत CSK की ओर से खेलना चाहते थे। इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के साथ कम से कम एक संस्करण बिताना चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, "मुझे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना बहुत पसंद होगा, क्योंकि धोनी सर के साथ कम से कम एक सीजन बिताना मेरा सपना है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर उनकी कूलनेस, क्योंकि वह भी मेरी तरह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं।"
टी-20
घरेलू क्रिकेट में ऐसा रहा है प्रशांत का प्रदर्शन
प्रशांत ने अब तक 9 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 7 पारियों में 167.16 की स्ट्राइक रेट और 28 की औसत से 112 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 9 पारियों में 16.66 की औसत से 12 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 6.45 की रही है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक इस खिलाड़ी ने सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं। उनके बल्ले से 7 रन और गेंदबाजी में 2 विकेट निकले हैं।