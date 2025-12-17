एलेक्स केरी ने जड़ा एशेज सीरीज में अपना पहला शतक, ऐसा रहा पहले दिन का खेल

एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी ने शतकीय (106 रन) पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 135 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहला टेस्ट शतक लगाया। कंगारू टीम को शुरुआती झटके लगे थे। हालांकि, केरी ने एक छोर संभाले रखा और अपना बेहतरीन शतक पूरा किया। आइए उनकी पारी और पहले दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही केरी की पारी केरी नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने पहले उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर 138 गेंदों में 91 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद जोश इंग्लिस के साथ 81 गेंदों में 59 रन जोड़े। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद उन्होंने नीचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां की। उस्मान ख्वाजा 126 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लिस के बल्ले से 39 गेंदों में 32 रन निकले।

करियर ऐसा रहा है केरी का टेस्ट करियर केरी ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 46 मुकाबले खेले हैं। इसकी 68 पारियों में 36 से ज्यादा की औसत से 2,100 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 12 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 156 रन रहा है। इस मैच से पहरे केरी ने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट शतक लगाए थे।

शतक केरी ने जड़ा साल 2025 का दूसरा शतक केरी ने साल 2025 में दूसरा शतक लगाय। इससे पहले 2023 और 2024 में उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला था। उन्होंने इस साल 10 टेस्ट खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 55 से ज्यादा की औसत से 650 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 156 रन रहा है। पिछले साल केरी ने 9 मैच की 15 पारियों में 33.84 की औसत से 440 रन बनाए थे।

