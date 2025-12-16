IPL 2026 नीलामी में किस टीम ने कौनसे खिलाड़ी खरीदे और अब कैसे हैं पूरे दल?

IPL 2026 नीलामी में किस टीम ने कौनसे खिलाड़ी खरीदे और अब कैसे हैं पूरे दल?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए नीलामी का समापन हो चुका है और सभी टीमों ने अपने-अपने दल को और बेहतर करने का पूरा प्रयास किया। इस छोटी नीलामी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वे लीग इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। कई भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी भी करोड़पति बने हैं। नीलामी के बाद सभी टीमें कैसी हैं? आइए जानते हैं।
#1
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
रिटेन खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती। नीलामी में खरीदे: राहुल त्रिपाठी (75 लाख), फिन एलन (2 करोड़), तेजस्वी (3 करोड़), टिम सीफर्ट (1.50 करोड़), कैमरून ग्रीन (25.20 करोड़), सार्थक रंजन (30 लाख), दक्ष कामरा (30 लाख), रचिन रवींद्र (2 करोड़), प्रशांत सोलंकी (30 लाख), मथीशा पथिराना (18 करोड़), कार्तिक त्यागी (30 लाख), मुस्तफिजुर रहमान (9.20 करोड़), आकाश दीप (1 करोड़)
#2
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कारसे, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी। नीलामी में खरीदे: सलिल अरोड़ा (1.50 करोड़), शिवांग कुमार (30 लाख), लियाम लिविंगस्टोन (13 करोड़), जैक एडवर्ड्स (3 करोड़), अमित कुमार (30 लाख), क्रेन्स फुलेट्रा (30 लाख), साकिब हुसैन (30 लाख), ओंकार तरमाले (30 लाख), प्रफुल्ल हिंगे (30 लाख), शिवम मावी (75 लाख)
#3
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, महेंद्र सिंह धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (RR से ट्रेड), रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल। नीलामी में खरीदे: सरफराज खान (75 लाख), कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़), प्रशांत वीर (14.20 करोड़), मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़), अमन खान (40 लाख), जैक एडवर्ड्स (1.60 करोड़), अकील होसेन (2 करोड़), राहुल चाहर (5.2 करोड़), मैट हेनरी (2 करोड़)
#4
लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अब्दुल समद, एडेन मार्कराम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (MI से ट्रेड), अर्शिन कुलकर्णी, अवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, मोहम्मद शमी (SRH से ट्रेड), मिशेल मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज अहमद। नीलामी में खरीदे: अक्षत रघुवंशी (2.2 करोड़), मुकुल चौधरी (2.6 करोड़), जोश इंग्लिस (8.60 करोड़), वानिंदु हसरंगा (2 करोड़), एनरिक नॉर्खिया (2 करोड़), नमन तिवारी (1 करोड़)
#5
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल साल्ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल। नीलामी में खरीदे: विहान मल्होत्रा (30 लाख), जॉर्डन कॉक्स (75 लाख), वेंकटेश अय्यर (7 करोड़), सात्विक देसवाल (30 लाख), मंगेश यादव (5.20 करोड़), विक्की ओस्तवाल (30 लाख), कनिष्क चौहान (30 लाख) और जैकब डफी (2 करोड़)
#6
दिल्ली कैपिटल्स (DC)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नितीश राणा (RR से ट्रेडे), समीर रिजवी, टी. नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम। नीलामी में खरीदे: डेविड मिलर (2 करोड़), पथुम निसांका (4 करोड़), साहिल पारक (30 लाख), पृथ्वी शॉ (75 लाख), बेन डकेट (2 करोड़), आकिब नबी (8.40 करोड़), लुंगी एनगिडी (2 करोड़), काइल जैमीसन (2 करोड़)
#7
राजस्थान रॉयल्स (RR)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा (DC से ट्रेडे), जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, नंद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा (CSK से ट्रेडे), रियान पराग, सैम करन (CSK से ट्रेड), संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक। नीलामी में खरीदे: अमन राव, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा और विग्नेश पुथुर (30-30 लाख), रवि सिंह (95 लाख), रवि बिश्नोई (7.20 करोड़), सुशांत मिश्रा (90 लाख), एडम मिल्ने (2.40 करोड़), कुलदीप सेन (75 लाख)
#8
पंजाब किंग्स (PBKS)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को जानसन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल नीलामी में खरीदे: कूपर कॉनली (3 करोड़), प्रवीण दुबे (30 लाख), विशाल निषाद (30 लाख) और बेन ड्वार्शुइस (4.40 करोड़)
$9
गुजरात टाइटंस (GT)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कैगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर। नीलामी में खरीदे: टॉम बैंटन (2 करोड़), जेसन होल्डर (7 करोड़), अशोक शर्मा (90 लाख), पृथ्वी राज (30 लाख), ल्यूक वुड (75 लाख)
#10
मुंबई इंडियंस (MI)
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अल्लाह ग़ज़नफ़र, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे (KKR से ट्रेड), मिशेल सेंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज़, रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (LSG से ट्रेड), शेरफेन रदरफोर्ड (GT से ट्रेड), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स। नीलामी में खरीदे: दानिश मालेवार (30 लाख), क्विंटन डीकॉक (1 करोड़), अथर्व अंकोलेकर (30 लाख), मयंक रावत (30 लाख), मोहम्मद इजहार (30 लाख)