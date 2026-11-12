IPL में टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 करने की संभावना थी (फाइल तस्वीर)

IPL 2028 में 12 टीमों के विस्तार पर BCCI का बड़ा बयान आया सामने

लेखन आदर्श कुमार 12:41 pm Nov 12, 202612:41 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 12 करने की संभावनाओं को फिलहाल खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड के भीतर इस प्रस्ताव पर अनौपचारिक रूप से भी कोई चर्चा नहीं हुई है। सैकिया के मुताबिक, वैश्विक क्रिकेट बाजार में IPL को लेकर काफी दिलचस्पी है, लेकिन फिलहाल लीग में 2 नई टीमों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है।