IPL: PBKS में शामिल हुए हार्दिक, MI से जुड़े अर्शदीप; जानिए किसे कितने पैसे मिलेंगे

MI के साथ 7 सीजन बिताने के बाद हार्दिक IPL 2022 से पहले गुजरात टाइटंस (GT) से जुड़ गए थे। उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई और उन्होंने पहले ही सीजन में GT को चैंपियन बना दिया था।

उनकी कप्तानी में GT ने 2023 में भी फाइनल तक का सफर तय किया था।

इसके बाद 2024 में हार्दिक की MI में वापसी हुई और उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया। हालांकि, MI का प्रदर्शन उनकी कप्तानी में बेहद खराब रहा।