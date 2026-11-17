IPL 2027 के लिए टीमों ने जारी की रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची

IPL 2027: टीमों ने जारी की रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची, जानिए क्या हुए बदलाव

लेखन भारत शर्मा 08:58 pm Nov 17, 202608:58 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी से पहले मंगलवार शाम सभी 10 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। रिटेंशन के आखिरी दिन जहां महेंद्र सिंह धोनी ने खिलाड़ी के रूप में IPL को अलविदा कहकर चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के 'टीम मेंटर' की जिम्मेदारी संभाली, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली, शुभमन गिल, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने रिटेन कर लिया। आइए पूरी खबर जानते हैं।