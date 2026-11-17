IPL 2027 के लिए RCB ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है

IPL 2027: RCB ने कई खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें रखा है बरकरार

लेखन भारत शर्मा 07:41 pm Nov 17, 202607:41 pm

क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। अब टीम IPL 2027 संस्करण की तैयारी में जुट गई है। टीम ने आगामी संस्करण के लिए विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसी तरह कई खिलाड़ियों को रिलीज भी कर दिया है। ऐसे में आइए रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।