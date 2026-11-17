IPL 2027: RR ने शिमरोन हेटमायर समेत इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का सबसे पहला संस्करण अपने नाम करने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) उसके बाद से केवल एक बार 2020 में फाइनल में पहुंच पाई है। जहां उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब IPL 2027 के लिए टीम ने कमर कस ली है और अपनी टीम से कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। `हालांकि, कई पुराने खिलाड़ियों पर अभी भरोसा कायम रखा गया है। आइए RR की पूरी टीम के बारे में जानते हैं।
रिटेन
RR ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन और रिलीज
रिटेन किए खिलाड़ी: मोहम्मद शमी (ट्रेड), एम सिद्धार्थ (ट्रेड), रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी, अमन राव, जोफ्रा आर्चर, बृजेश शर्मा, शुभम दुबे, डोनोवन फरेरा, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, सुशांत मिश्रा, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, दासुन शनाका और यश राज पुंजा।
रिलीज किए खिलाड़ी: सैम कर्रन (ट्रेड), शिमरोन हेटमायर, एडम मिल्ने, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, इमानजोत सिंह चहल, युधवीर सिंह, विग्नेश पुथुर और रवि सिंह।
जानकारी
RR ने मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ को किया शामिल
मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ को RR ने LSG से ट्रेड किया है। शमी को 8 करोड़ रुपये की नई फीस और सिद्धार्थ को 75 लाख रुपये में लिया है। इसके बदले LSG ने सैम कर्रन को RR से 2.4 करोड़ रुपये में लिया है।
प्रदर्शन
IPL 2026 में ऐसा रहा था RR का प्रदर्शन
IPL 2026 में RR ने 14 मुकाबले खेले थे, जिसमें टीम को 8 मैचों में जीत मिली थी, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था।
टीम ने 16 अंकों और +0.189 के NRR के साथ अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था।
राजस्थान ने लीग चरण में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई थी।
हालांकि, टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी थी और उसका खिताबी अभियान प्लेऑफ में समाप्त हुआ था।