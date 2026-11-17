IPL 2027 से पहले RR ने कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है

IPL 2027: RR ने शिमरोन हेटमायर समेत इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, जानिए किन्हें किया रिटेन

लेखन भारत शर्मा 07:39 pm Nov 17, 202607:39 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का सबसे पहला संस्करण अपने नाम करने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) उसके बाद से केवल एक बार 2020 में फाइनल में पहुंच पाई है। जहां उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब IPL 2027 के लिए टीम ने कमर कस ली है और अपनी टीम से कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। `हालांकि, कई पुराने खिलाड़ियों पर अभी भरोसा कायम रखा गया है। आइए RR की पूरी टीम के बारे में जानते हैं।