मुंबई इंडियंस ने अर्शदीप सिंह के लिए हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया है

IPL 2027: MI ने ट्रेंट बोल्ट समेत कई खिलाड़ियों को छोड़ा, जानिए रिटेन-रिलीज की सूची

लेखन भारत शर्मा 07:41 pm Nov 17, 202607:41 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन के लिए मुंबई इंडियंस (MI) ने खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज कर लिया है। फ्रेंचाइजी ने ट्रेड सौदे में पंजाब किंग्स (PBKS) तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने साथ जोड़ा है और उनकी जगह ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को छोड़ा है। अर्शदीप को PBKS ने 18 करोड़ रुपये और हार्दिक को MI ने 16.35 करोड़ रुपये की कीमत पर अपने साथ जोड़ा था। आइए MI के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।