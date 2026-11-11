हार्दिक पांड्या अब पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे (फाइल तस्वीर)

IPL 2027: PBKS में आते ही हार्दिक का बड़ा संदेश, श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बताया

लेखन आदर्श कुमार 01:56 pm Nov 11, 202601:56 pm

क्या है खबर?

हार्दिक पांड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले पंजाब किंग्स (PBKS) से जुड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। मुंबई इंडियंस (MI) से PBKS में आए हार्दिक को 18 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस ट्रेड के तहत PBKS ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को MI के साथ भेजा है। IPL के बयान के अनुसार, हार्दिक की नई फीस 18 करोड़ रुपये है, जबकि अर्शदीप को भी उनके मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर खेलेंगे।