मुस्तफिजुर रहमान ने भी नीलामी में अपना नाम दिया है (फाइल तस्वीर)

IPL 2027 नीलामी: मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने कराया नाम दर्ज

लेखन आदर्श कुमार 11:06 am Nov 12, 202611:06 am

क्या है खबर?

भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कथित तौर पर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शामिल होने की अनुमति दे रहा है। यह बदलाव करीब 10 महीने बाद देखने को मिला है। उस समय बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने BCCI के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था।