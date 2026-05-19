IPL 2026: RR ने LSG को हराते हुए अपनी 7वीं जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी LSG से मार्श और इंग्लिश ने 109 रन की साझेदारी की। इनके अलावा कप्तान ऋषभ पंत ने 23 गेंदों में 35 रन की पारी खेलकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में यशस्वी जायसवाल (43) और सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े। इसके बाद सूर्यवंशी और जुरेल ने 105 रन की साझेदारी करते हुए मैच को अपने पक्ष में कर दिया।

इंग्लिस जोश इंग्लिश ने लगाया अपना तीसरा IPL अर्धशतक इंग्लिस ने पारी का दूसरा ओवर करने आए सुशांत मिश्रा के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन्होंने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी और मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत LSG ने सिर्फ 3.3 ओवर में अपने 50 रन पूरे किए। वह 29 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए।

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मार्श मार्श शतक से चूके मार्श ने 57 गेंदों में 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 96 रन बनाए। वह IPL करियर के तीसरे शतक से चूक गए। यह उनके IPL करियर का 12वां और RR के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। वह दुर्भाग्यशाली रहे और 4 रन से अपना तीसरा शतक जड़ने से चूक गए। वह पारी के आखिरी ओवर के दौरान रन आउट हुए।

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जानकारी LSG ने पूरे किए अपने सबसे तेज 50 रन मार्श और इंग्लिस की बदौलत LSG ने सिर्फ 3.3 ओवर में अपने 50 रन पूरे किए। यह LSG की टीम द्वारा बनाए गए सबसे तेज 50 रन है। इससे पहले 2023 में CSK के विरुद्ध LSG ने 3.4 ओवर में 50 रन पूरे किए थे।

सूर्यवंशी सूर्यवशीं अपने शतक से चूके सूर्यवंशी ने अपनी शुरुआती 12 गेंदों में 11 रन बनाते हुए संभलकर बल्लेबाजी की। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मयंक यादव के एक ओवर में लगातार 2 छक्के भी लगाए। वह 38 गेंदों में 93 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए। उनकी पारी का अंत मोहसिन खान ने किया।

जानकारी एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने सूर्यवंशी अब IPL के एक सीजन में 50 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अब तक 53 छक्के लगा लिए हैं। एक सीजन में उनसे ज्यादा छक्के सिर्फ क्रिस गेल (59) ने लगाए हुए हैं।