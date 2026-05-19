IPL 2026: जोश इंग्लिस ने इस सीजन में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

शानदार रही इंग्लिस की पारी

इंग्लिस ने पारी का दूसरा ओवर करने आए सुशांत मिश्रा के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन्होंने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी और मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत LSG ने सिर्फ 3.3 ओवर में अपने 50 रन पूरे किए। वह 29 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए।