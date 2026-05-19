IPL 2026: जोश इंग्लिस ने इस सीजन में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

IPL 2026: जोश इंग्लिस ने इस सीजन में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 64वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 60 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह उनके IPL करियर का कुल तीसरा और इस सीजन में दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने मिचेल मार्श के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (109 रन) भी निभाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही इंग्लिस की पारी
इंग्लिस ने पारी का दूसरा ओवर करने आए सुशांत मिश्रा के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन्होंने पावरप्ले ओवरों का भरपूर फायदा उठाया और सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी और मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत LSG ने सिर्फ 3.3 ओवर में अपने 50 रन पूरे किए। वह 29 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए।
आंकड़े
ऐसा है इंग्लिस का IPL करियर
इंग्लिश ने पहला IPL मुकाबला 2025 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मैच खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 36.3 की औसत से 472 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस खिलाड़ी के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 85 रन है। IPL 2026 में इंग्लिश ने 4 पारियों में 194 रन बनाए हैं। उन्होंने CSK के खिलाफ मैच में भी अर्धशतक लगाया था।