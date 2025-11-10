IPL 2026: यशस्वी जायसवाल या ध्रुव जुरेल हो सकते हैं RR के अगले कप्तान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम का नया कप्तान बनना निश्चित है। दरअसल, पिछले सीजन तक टीम की कमान संभालने वाले संजू सैमसन इस बार टीम का साथ छोड़ने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से ट्रेड किया जा सकता है। इस बीच खबर है कि यशस्वी जायसवाल या ध्रुव जुरेल IPL 2026 के लिए RR के कप्तान बनाए जा सकते हैं। आइए इस खबर पर नजर डालते हैं।

कप्तानी कप्तानी के लिए रियान पराग के नाम पर नहीं हो रहा विचार पिछले सीजन में सैमसन कुछ मैच नहीं खेले थे और उनकी गैरमौजूदगी में रियान पराग ने टीम का नेतृत्व किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, आगामी सीजन में कप्तानी के लिए पराग की जगह पर जायसवाल या फिर जुरेल को तरजीह मिल रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि जायसवाल और जुरेल को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान ही कप्तानी के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया था।

प्रदर्शन पिछले सीजन में खूब चला था जायसवाल का बल्ला IPL 2025 में जायसवाल ने 14 पारियों में 43 की औसत और 159.71 की स्ट्राइक रेट से 559 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 159.71 की रही थी। विकेटकीपर बल्लेबाज जुरेल ने 13 पारियों में 37 की औसत से 333 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे। पिछले सीजन में जायसवाल RR की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे।

जानकारी RR से निरंतर रन बना रहे हैं जायसवाल जायसवाल ने लगातार तीसरे संस्करण में 400+ रन बनाए थे। IPL 2024 में उन्होंने 16 मैच में 31.07 की औसत और 155.91 की स्ट्राइक रेट से 435 रन बनाए थे। IPL 2023 में उन्होंने 48.07 की औसत से 625 रन बनाए थे।