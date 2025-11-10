एशेज सीरीज: इन मुकाबलों में 10 या कम रनों से टीमों ने जीत दर्ज की 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज इस बार 21 नवंबर से शुरू होगी। इस बार 5 मैचों की ये प्रतिष्ठित सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है। एशेज सीरीज के इतिहास में अब तक एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच हुए हैं, जिसमें बल्ले और गेंद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। इस बीच उन रोचक मुकाबलों की बात करते हैं, जिसमें 10 या कम रनों के अंतर से परिणाम निकले हैं।

#1 बर्मिंघम टेस्ट (इंग्लैंड ने 2 रन से जीता, 2005) इंग्लैंड ने 2005 में बर्मिंघम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 2 रन से हराया था। मैच में जीत के लिए मिले 282 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी 279 रन पर आउट हुई थी। मैच की आखिरी पारी में माइकल कास्प्रोविच 10वें विकेट के रूप में आउट हुए थे। स्टीवन हार्मिसन ने उनका विकेट लेते हुए जीत दिलाई थी। मैच में इंग्लैंड ने 407 और 182 रन जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 308 और 279 रन के स्कोर किए थे।

#2 मैनचेस्टर टेस्ट (ऑस्ट्रेलिया ने 3 रन से जीता, 1902) 1902 में मैनचेस्टर टेस्ट में विक्टर ट्रम्पर के शतक (104) की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 299 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 262 रन बनाए थे। दूसरी पारी में कंगारू टीम बिल लॉकवुड की उम्दा गेंदबाजी (5/28) के चलते 86 रन पर ढेर हुई थी। आखिर में जीत के लिए मिले 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 120 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया से ह्यूज ट्रम्बल ने कुल 10 विकेट लिए थे।

#3 मेलबर्न टेस्ट (इंग्लैंड ने 3 रन से जीता, 1982) 1982 में मेलबर्न टेस्ट में इंग्लैंड ने 3 रन से मुकाबला जीता था। मुकाबले में इंग्लैंड ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 287 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लिश टीम ने 294 रन बनाए थे। आखिर में जीत के लिए 292 रन का पीछा करते हुए कंगारू टीम 288 रन ही बना सकी थी। दिलचस्प रूप से एलन बॉर्डर और जेफ थॉम्पसन ने 10वें विकेट के लिए 70 रन जोड़े थे।

#4 सिडनी टेस्ट (ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन से जीता, 1885) एशेज सीरीज 1885 में सिडनी टेस्ट रोमांचक रहा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 181 रन और दूसरी पारी में 165 रन बनाए थे। दूसरी तरफ इंग्लिश टीम ने अपनी पहली पारी में 133 रन बनाए थे। आखिरी में जीत के लिए मिले 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम ने अपनी दूसरी पारी में सभी विकेट खोकर 207 रन बनाए थे।