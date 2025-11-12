IPL 2026: बेंगलुरु में क्यों नहीं खेले जाएंगे RCB के मुकाबले? जानिए कारण

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बड़ा झटका लग सकता है। उनके घरेलू मुकाबले अब पुणे में खेले जा सकते हैं। पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) स्टेडियम आगामी संस्करण में RCB के घरेलू मैचों की मेजबानी को लेकर बातचीत कर रहा है। RCB ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था और ट्रॉफी अपने नाम की थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों RCB अपने मुकाबले घरेलू सरजमीं पर नहीं खेलेगा।

कारण इस कारण बेंगलुरु में नहीं होंगे RCB के मैच बेंगलुरु का प्रसिद्ध एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हाल ही में विवादों में घिर गया था। 4 जून को RCB की पहली IPL जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद फ्रेंचाइजी की भारी आलोचना हुई थी। घटना के चलते स्टेडियम को हाल ही में संपन्न हुई महिला विश्व कप की मेजबान सूची से भी हटा दिया गया था। भविष्य के आयोजनों को लेकर इसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

बातचीत MCA ने क्या कहा? MCA के सचिव कमलेश पिसाल ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "हम RCB के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वे अन्य स्थलों पर भी विचार कर रहे हैं। अंतिम निर्णय खिलाड़ी नीलामी के बाद ही होगा। कुछ तकनीकी मुद्दों को सुलझाना बाकी है। हम RCB के उपाध्यक्ष और प्रमुख राजेश मेनन के साथ लगातार संपर्क में हैं।" पिसाल के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक मैदान को अंतिम रूप दिया जाएगा।

संभावना पुणे को मेजबानी मिलने की पूरी संभावना जब पिसाल से पूछा गया कि क्या पुणे को RCB के मैचों की मेजबानी मिलने की संभावना है तो उन्होंने कहा, "हां क्योंकि बेंगलुरु के बाद उनके लिए सबसे उपयुक्त स्थान पुणे ही है। यहां हवाई अड्डा पास है, होटल की अच्छी व्यवस्था है, स्टेडियम की क्षमता पर्याप्त है और प्रशंसकों का मजबूत आधार भी मौजूद है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुणे एक आदर्श विकल्प बनता है।"