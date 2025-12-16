IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है RCB की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में सभी टीमों ने अपने पर्स और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों पर दांव लगाए। इस छोटी नीलामी के जरिए कुछ टीमों को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खरीदने में सफलता मिली, जबकि कुछ टीमों की योजना असफल हुई। गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने भी नीलामी के जरिए अपनी टीम को पूरा किया। इस बीच नीलामी के बाद RCB के पूरे दल पर एक नजर डालते हैं।
दांव
RCB ने वेंकटेश अय्यर और मंगेश यादव पर बड़ा दांव लगाया
RCB ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपये में खरीदा। वेंकटेश ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वहीं, RCB ने मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज मंगेश यादव को 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। वह हाल ही में मध्य प्रदेश टी-20 लीग में खेलते दिखे थे, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वह उस लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे।
RCB
ऐसा है RCB का पूरा दल
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल साल्ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल। नीलामी में खरीदे: विहान मल्होत्रा (30 लाख), जॉर्डन कॉक्स (75 लाख), वेंकटेश अय्यर (7 करोड़), सात्विक देसवाल (30 लाख), मंगेश यादव (5.20 करोड़), विक्की ओस्तवाल (30 लाख), कनिष्क चौहान (30 लाख) और जैकब डफी (2 करोड़)
टीम
ऐसी हो सकती है बेस्ट प्लेइंग इलेवन
गत विजेता RCB अपनी प्लेइंग इलेवन में सॉल्ट, डेविड, शेफर्ड और हेजलवुड के रूप में विदेशी खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। कोहली और सॉल्ट टीम से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। बेस्ट प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल। सुयश शर्मा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं।
प्रदर्शन
IPL 2025 में ऐसा रहा था RCB का प्रदर्शन
IPL 2025 में RCB ने लीग स्टेज के अपने 14 में से 9 मैच जीते और 4 में शिकस्त मिली थी। इस बीच 1 मैच बेनतीजा रहा था। अंक तालिका में RCB की टीम दूसरे स्थान पर रही थी। इसके बाद चंडीगढ़ में हुए क्वालीफायर-1 में RCB ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 8 विकेट से मात दी थी। आखिर में फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रन से हराते हुए अपना पहला खिताब जीता था।