IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है GT की टीम, जानिए बेस्ट प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
अबू धाबी में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में 300 से अधिक खिलाड़ियों के नाम पर बोली लगी, जिसमें सभी टीमों ने अपनी-अपनी योजना के अनुसार दांव लगाए। गुजरात टाइटंस (GT) ने भी अपनी जरूरतों के हिसाब से खिलाड़ियों की खरीदारी की। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर को GT ने 7 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। नीलामी के बाद GT की टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
GT ने इन खिलाड़ियों को किया था रिटेन
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर। नीलामी में खरीदे: टॉम बैंटन (2 करोड़), जेसन होल्डर (7 करोड़), अशोक शर्मा (90 लाख), पृथ्वी राज (30 लाख), ल्यूक वुड (75 लाख)
जानकारी
GT के पर्स में बचे 1.95 करोड़ रुपये
GT की टीम ने अपने लगभग सभी भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन किया था और टीम 12.90 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरी थी। GT ने 10.95 करोड़ रुपये नीलामी में खर्च किए और उनके पर्स में 1.95 करोड़ रुपये बचे।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी हो सकती है GT की बेस्ट प्लेइंग इलेवन
GT के पास गिल और सुदर्शन के रूप में उम्दा सलामी जोड़ी मौजूद है। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो GT के पास बटलर, फिलिप्स, राशिद और रबाडा मौजूद हैं। इस बार नीलामी में होल्डर को GT ने अपने साथ जोड़ा है और उन्हें टीम में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मौका मिल सकता है। बेस्ट प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
प्रदर्शन
ऐसा रहा था IPL 2025 में GT का सफर
GT को IPL 2025 के पहले मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद उसने लगातार 4 मैच जीतते हुए जबरदस्त वापसी की थी। वह लीग चरण के 14 मैचों में से 9 में जीत दर्ज करने में सफल रही थी, जबकि 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वह एलिमिनेटर मुकाबले में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। टीम ने लीग चरण के समापन पर 18 अंक (+0.254) के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था।