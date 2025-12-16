IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है GT की टीम, जानिए बेस्ट प्लेइंग इलेवन 

टीम GT ने इन खिलाड़ियों को किया था रिटेन रिटेन किए गए खिलाड़ी: अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर। नीलामी में खरीदे: टॉम बैंटन (2 करोड़), जेसन होल्डर (7 करोड़), अशोक शर्मा (90 लाख), पृथ्वी राज (30 लाख), ल्यूक वुड (75 लाख)

जानकारी GT के पर्स में बचे 1.95 करोड़ रुपये GT की टीम ने अपने लगभग सभी भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन किया था और टीम 12.90 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरी थी। GT ने 10.95 करोड़ रुपये नीलामी में खर्च किए और उनके पर्स में 1.95 करोड़ रुपये बचे।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है GT की बेस्ट प्लेइंग इलेवन GT के पास गिल और सुदर्शन के रूप में उम्दा सलामी जोड़ी मौजूद है। विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो GT के पास बटलर, फिलिप्स, राशिद और रबाडा मौजूद हैं। इस बार नीलामी में होल्डर को GT ने अपने साथ जोड़ा है और उन्हें टीम में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मौका मिल सकता है। बेस्ट प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

