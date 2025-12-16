LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है CSK की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन 
IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है CSK की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन 
चेन्नई सुपरकिंग्स IPL 2025 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी

IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है CSK की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन 

लेखन आदर्श कुमार
Dec 16, 2025
10:52 pm
क्या है खबर?

मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की छोटी नीलामी में सभी टीमों ने अपनी-अपनी योजनानुसार खिलाड़ियों पर दांव लगाए। इसी क्रम में 5 बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने भी अपनी टीम की जरूरत के अनुसार खिलाड़ियों का चुनाव किया। टीम ने पहले ही रिकॉर्ड ट्रेड डील में संजू सैमसन को हासिल किया था। इस बीच नीलामी के बाद CSK की पूरी टीम पर एक नजर डालते हैं।

खिलाड़ी

ऐसी रही CSK की नीलामी 

इस बार की नीलामी में CSK की टीम पर्स में 43.40 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी। टीम ने युवा खिलाड़ियों पर खूब पैसे खर्च किए। कार्तिक शर्मा को फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं, प्रशांत वीर को टीम ने इतने ही पैसों में अपने साथ जोड़ा। राहुल चाहर के लिए टीम ने 5.2 करोड़ रुपये खर्च किए। सरफराज खान को दूसरी बार की बोली में CSK ने 75 लाख खर्च कर अपनी टीम में लिया।

नीलामी

नीलामी के बाद ऐसा रहा CSK का पूरा दल 

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, महेंद्र सिंह धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (RR से ट्रेड), रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल। नीलामी में खरीदे: सरफराज खान (75 लाख), कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़), प्रशांत वीर (14.20 करोड़), मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़), अमन खान (40 लाख), जैक एडवर्ड्स (1.60 करोड़), अकील होसेन (2 करोड़), राहुल चाहर (5.2 करोड़), मैट हेनरी (2 करोड़)

Advertisement

IPL 2025

IPL 2025 में बेहद खराब था CSK का प्रदर्शन 

CSK का IPL 2025 का सफर चुनौतियों से भरा था। टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। लीग के अपने पहले मैच में CSK ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद 13 में से 10 मैच हार गए। टीम के नियमित कप्तान गायकवाड़ चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए और धोनी कप्तानी करते नजर आए। टीम अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही।

Advertisement

प्लेइंग इलेवन

ऐसी हो सकती है CSK की प्लेइंग इलेवन  

CSK की टीम एलिस, ब्रेविस, अकील और हेनरी के रूप में विदेशी खिलाड़ियों को टीम में मौका दे सकती है। सैमसन और गायकवाड़ बतौर सलामी बल्लेबाज नजर आ सकते हैं। शिवम दुबे को टीम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। संभावित एकादश: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, नाथन एलिस, अकील होसेन, खलील अहमद और मैट हेनरी।

Advertisement