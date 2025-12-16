IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है CSK की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन 

खिलाड़ी ऐसी रही CSK की नीलामी इस बार की नीलामी में CSK की टीम पर्स में 43.40 करोड़ रुपये के साथ उतरी थी। टीम ने युवा खिलाड़ियों पर खूब पैसे खर्च किए। कार्तिक शर्मा को फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं, प्रशांत वीर को टीम ने इतने ही पैसों में अपने साथ जोड़ा। राहुल चाहर के लिए टीम ने 5.2 करोड़ रुपये खर्च किए। सरफराज खान को दूसरी बार की बोली में CSK ने 75 लाख खर्च कर अपनी टीम में लिया।

नीलामी नीलामी के बाद ऐसा रहा CSK का पूरा दल रिटेन किए गए खिलाड़ी: अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, महेंद्र सिंह धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (RR से ट्रेड), रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल। नीलामी में खरीदे: सरफराज खान (75 लाख), कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़), प्रशांत वीर (14.20 करोड़), मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़), अमन खान (40 लाख), जैक एडवर्ड्स (1.60 करोड़), अकील होसेन (2 करोड़), राहुल चाहर (5.2 करोड़), मैट हेनरी (2 करोड़)

IPL 2025 IPL 2025 में बेहद खराब था CSK का प्रदर्शन CSK का IPL 2025 का सफर चुनौतियों से भरा था। टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। लीग के अपने पहले मैच में CSK ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद 13 में से 10 मैच हार गए। टीम के नियमित कप्तान गायकवाड़ चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए और धोनी कप्तानी करते नजर आए। टीम अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही।

