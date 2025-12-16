IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है DC की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन 

DC DC ने आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ में खरीदा नीलामी में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। वह हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में खेलते दिखे थे, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 13.26 की उम्दा औसत और 7.41 की इकॉनमी रेट के साथ 15 विकेट लिए थे।

रिटेन नीलामी के बाद ऐसी है DC की पूरी टीम ये खिलाड़ी हुए थे रिटेन: अक्षर पटेल, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्राज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराणा विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, और नितीश राणा (ट्रेड). DC ने इन खिलाड़ियों को खरीदा: डेविड मिलर (2 करोड़), बेन डकेट (2 करोड़), आकिब नबी, पथुम निसांका (4 करोड़), लुंगी एनगिडी (2 करोड़), साहिल पारख (30 लाख), पृथ्वी शॉ (75 लाख), काइल जैमीसन (2 करोड़ )।

जानकारी DC ने नीलामी में खर्च किए 21.45 करोड़ रुपये DC ने अबू धाबी में सम्पन्न हुई नीलामी में 8 खिलाड़ियों को खरीदने में 21.45 करोड़ रुपये खर्च किए। अब DC के पर्स में सिर्फ 35 लाख रुपये शेष रहे।

प्रदर्शन IPL 2025 में ऐसा रहा था DC का प्रदर्शन IPL 2025 में DC का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम ने 14 में से 7 मुकाबले जीते, 6 हारे और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा था। साल 2020 में फाइनल में पहुंच कर हारने के बाद टीम लय में नहीं आ सकी है। उस संस्करण के बाद DC केवल 2021 में प्लेऑफ में पहुंची थी। 2021 के बाद टीम लगातार 4 साल से प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई है।