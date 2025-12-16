IPL 2026 नीलामी: महेश तीक्षना को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

IPL 2026 नीलामी: महेश तीक्षना को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्पिनर महेश तीक्षाना को कोई खरीदार नहीं मिला। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) से खेले थे। IPL 2025 में तीक्षाना नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके थे और RR ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। आइए उनके IPL के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
अब तक 2 टीमों से खेले हैं तीक्षाना
तीक्षाना ने अब तक RR से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए IPL में शिरकत की थी। उन्होंने 38 मैच में 33.52 की औसत और 8.26 की इकॉनमी रेट से 26 विकेट लिए हैं। IPL 2025 में इस ऑफ स्पिनर ने 11 मैचों में 37.27 की औसत के साथ 11 विकेट लिए थे। IPL 2024 में इस खिलाड़ी को 5 मैच खेलने का मौका मिला था और वह सिर्फ 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे।
आंकड़े
टी-20 क्रिकेट में 200 से अधिक विकेट ले चुके हैं तीक्षाना
तीक्षाना ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 214 मैच खेले हैं, जिसमें 26.33 की औसत और 7.04 की इकॉनमी रेट के साथ 217 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। वह 4 पारियों में 4 विकेट हॉल ले चुके हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में इस स्पिनर ने 72 मैच खेले हैं, जिसमें 27.57 की औसत के साथ 69 विकेट लिए हैं।