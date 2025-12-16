IPL 2026 नीलामी: महेश तीक्षना को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

आंकड़े

अब तक 2 टीमों से खेले हैं तीक्षाना

तीक्षाना ने अब तक RR से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए IPL में शिरकत की थी। उन्होंने 38 मैच में 33.52 की औसत और 8.26 की इकॉनमी रेट से 26 विकेट लिए हैं। IPL 2025 में इस ऑफ स्पिनर ने 11 मैचों में 37.27 की औसत के साथ 11 विकेट लिए थे। IPL 2024 में इस खिलाड़ी को 5 मैच खेलने का मौका मिला था और वह सिर्फ 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे।