IPL 2026: SRH ने RCB को हराते हुए 9वीं जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 55 रन से हराते हुए अपनी 9वीं जीत दर्ज की। हैदराबाद में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 255/4 का स्कोर बनाया। SRH से ईशान किशन (79), हेनरिक क्लासेन (51) और अभिषेक शर्मा (56) ने अर्धशतक लगाए। जवाब में RCB की टीम 200/4 का स्कोर ही बना सकी। मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
SRH से ट्रेविस हेड (26) जल्दी आउट हुए। इसके बाद अभिषेक, किशन और क्लासेन ने अर्धशतक लगाए। अंतिम ओवरों में नितीश रेड्डी ने 12 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। RCB से रासिख सलाम डार ने 2 विकेट लिए। जवाब में वेंकटेश अय्यर (44) की अच्छी शुरुआत के बाद कप्तान रजत पाटीदार (56) और क्रुणाल पांड्या (41*) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
अभिषेक
अभिषेक ने IPL करियर का 13वां अर्धशतक लगाया
अभिषेक ने मैच में 22 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 254.55 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड के साथ सिर्फ 24 गेंदों में 45 रन जोड़ दिए। इसके बाद ईशान किशन के साथ मिलकर उन्होंने 26 गेंदों में 52 रन की साझेदारी निभाई। अभिषेक ने RCB के खिलाफ IPL में अपना पहला ही पचासा लगाया।
किशन
किशन ने खेली 79 रन की पारी
SRH ने जब 45 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। अपनी शुरुआती 14 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए थे। क्रीज में टिकने के बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया और 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने क्लासेन के साथ मिलकर 48 गेंदों में 113 रन की साझेदारी की। वह 46 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्के की मदद से 79 रन की पारी खेली।
जानकारी
RCB के खिलाफ किशन ने लगाया लगातार चौथा अर्धशतक
किशन ने RCB के खिलाफ लगातार चौथा अर्धशतक लगाया। इस टीम के खिलाफ उनके पिछले 3 स्कोर क्रमशः 80, 94* और 69 रन है।
क्लासेन
क्लासेन ने सीजन का छठा अर्धशतक जड़ा
क्लासेन ने 24 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 212.50 की रही। इस खिलाड़ी ने ईशान किशन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 48 गेंदों में 113 रन जोड़ दिए। क्लासेन जब पवेलियन लौटे तब SRH का स्कोर 16.2 ओवर में 210/3 का था। इस संस्करण ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में है और उन्होंने 600 रन भी पूरे किए।
क्लासेन
SRH के लिए क्लासेन ने पूरे किए 2,000 रन
क्लासेन SRH के लिए IPL में 2,000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने। उन्होंने इस टीम के लिए अब तक 56 मुकाबले खेले हैं। इसकी 53 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए 45.90 की औसत से 2,020 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी ने SRH के लिए 2 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। क्लासेन से ज्यादा SRH के लिए केन विलियमसन (2,101), अभिषेक शर्मा (2,316), शिखर धवन (2,518) और डेविड वार्नर (4,014) ने रन बनाए हैं।
पाटीदार
पाटीदार ने लगाया अर्धशतक
रजत ने 37 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये इस सीजन उनका चौथा पचासा रहा। उन्होंने अपने IPL करियर में 13 अर्धशतक जड़े हैं। उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 143.59 की रही। क्रुणाल के साथ उन्होंने 57 गेंदों में 84 रन की पारी खेली। हालांकि, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।
जानकारी
पहले क्वालीफायर में GT से भिड़ी RCB
इस हार के बावजूद RCB की टीम लीग स्टेज के बाद अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही। वहीं, GT की टीम दूसरे और SRH की टीम तीसरे स्थान पर रही। पहला क्वालीफायर 26 मई को RCB और GT के बीच धर्मशाला में होगा।
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LUCKNOW vs PUNJAB.— Johns. (@CricCrazyJohns) May 22, 2026
MUMBAI vs RAJASTHAN.
KOLKATA vs DELHI.
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