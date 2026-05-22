IPL 2026: ईशान किशन ने इस सीजन में अपना छठा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

पारी जोरदार रही किशन की पारी SRH ने जब 45 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। अपनी शुरुआती 14 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए थे। क्रीज में टिकने के बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया और 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने क्लासेन के साथ मिलकर 48 गेंदों में 113 रन की साझेदारी की। वह 46 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्के की मदद से 79 रन की पारी खेली।

जानकारी RCB के खिलाफ किशन ने लगाया लगातार चौथा अर्धशतक किशन ने RCB के खिलाफ लगातार चौथा अर्धशतक लगाया। इस टीम के खिलाफ उनके पिछले 3 स्कोर क्रमशः 80, 94* और 69 रन है।

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