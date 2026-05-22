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IPL 2026: ईशान किशन ने इस सीजन में अपना छठा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
किशन ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: ईशान किशन ने इस सीजन में अपना छठा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
May 22, 2026
09:33 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ईशान किशन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 79 रन की जोरदार पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 23वां और मौजूदा सीजन में छठा अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने हेनरिक क्लासेन (51) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। उनकी पारी की बदौलत SRH ने पहले खेलते हुए 255/4 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

जोरदार रही किशन की पारी 

SRH ने जब 45 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। अपनी शुरुआती 14 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए थे। क्रीज में टिकने के बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया और 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने क्लासेन के साथ मिलकर 48 गेंदों में 113 रन की साझेदारी की। वह 46 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्के की मदद से 79 रन की पारी खेली।

जानकारी

RCB के खिलाफ किशन ने लगाया लगातार चौथा अर्धशतक 

किशन ने RCB के खिलाफ लगातार चौथा अर्धशतक लगाया। इस टीम के खिलाफ उनके पिछले 3 स्कोर क्रमशः 80, 94* और 69 रन है।

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करियर 

शानदार चल रहा है किशन का IPL करियर 

किशन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 133 मुकाबले खेले हैं और इसकी 126 पारियों में लगभग 30 की औसत से 3,550 से अधिक रन बनाए हैं। इस विकेटकीकपर बल्लेबाज ने 23 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। वह SRH से पहले गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

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