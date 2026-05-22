IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने सीजन का छठा अर्धशतक जड़ा, SRH के लिए 2,000 रन बनाए

पारी ऐसी रही क्लासेन की पारी और साझेदारी क्लासेन ने 24 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 212.50 की रही। इस खिलाड़ी ने ईशान किशन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 48 गेंदों में 113 रन जोड़ दिए। क्लासेन जब पवेलियन लौटे तब SRH का स्कोर 16.2 ओवर में 210/3 का था। इस संस्करण ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में है और उन्होंने 600 रन भी पूरे किए।

रन SRH के लिए क्लासेन ने पूरे किए 2,000 रन क्लासेन SRH के लिए IPL में 2,000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बने। उन्होंने इस टीम के लिए अब तक 56 मुकाबले खेले हैं। इसकी 53 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए 45.90 की औसत से 2,020 रन बनाए हैं। इस खिलाड़ी ने SRH के लिए 2 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। क्लासेन से ज्यादा SRH के लिए केन विलियमसन (2,101), अभिषेक शर्मा (2,316), शिखर धवन (2,518) और डेविड वार्नर (4,014) ने रन बनाए हैं।

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रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड भी किया क्लासेन ने अपने नाम IPL में नंबर-4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड क्लासेन के नाम हो गया है। उन्होंने IPL 2026 में 606 रन बना लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए 579 रन बनाए थे। वहीं, रियान पराग ने 2024 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 573 रन बनाए थे।

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50+ क्लासेन ने हासिल की ये उपलब्धि IPL इतिहास में नंबर-4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए एक सीजन में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों में भी क्लासेन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं। क्लासेन ने इस सीजन 6 बार 50+ का स्कोर बनाया है। पंत ने 2018 में और ग्लेन मैक्सवेल ने 2021 में ये कारनामा किया था। एबी डिविलियर्स ने IPL 2020 में और रजत पाटीदार ने IPL 2024 में 6-6 बार 50+ के स्कोर बनाए थे।