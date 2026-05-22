IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने सीजन का चौथा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके शानदार आंकड़े 

पारी ऐसी रही अभिषेक की पारी अभिषेक ने मैच में 22 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 254.55 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड के साथ सिर्फ 24 गेंदों में 45 रन जोड़ दिए। इसके बाद ईशान किशन के साथ मिलकर उन्होंने 26 गेंदों में 52 रन की साझेदारी निभाई। अभिषेक ने RCB के खिलाफ IPL में अपना पहला ही पचासा लगाया।

छक्के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय IPL के इतिहास के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने (भारतीय) का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है। उन्होंने इसी सीजन 53* छक्के लगाए हैं। अभिषेक अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनके IPL 2026 में 43 छक्के हो गए हैं। IPL 2024 में अभिषेक ने 42 छक्के लगाए थे। इसके बाद इस सूची में श्रेयस अय्यर का नाम आता है। उन्होंने IPL 2025 में 39 छक्के लगाए थे।

Advertisement