IPL 2026, एलिमिनेटर: RR ने SRH को हराते हुए क्वालीफायर-2 में किया प्रवेश, ये बने रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रन से हराते हुए क्वालीफायर-2 में प्रवेश किया। मुल्लांपुर में खेले गए मैच में RR ने पहले खेलते हुए 243/8 का स्कोर बनाया। जवाब में SRH की टीम 196 रन पर सिमट गई। इस शिकस्त के साथ ही पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम का सफर समाप्त हो गया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला RR ने पावरप्ले में बिना विकेट खोते हुए 80 रन बनाए। जोरदार शुरुआत के बाद यशस्वी जायसवाल (29) पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी (97) और ध्रुव जुरेल (50) ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को 250 रन के करीब पहुंचाया। जवाब में अभिषेक शर्मा (0) के जल्दी आउट होने के बाद ईशान किशन (33), नितीश रेड्डी (28) और सलिल अरोड़ा (35) ने संघर्ष किया, जो जीत के लिए नाकाफी साबित हुआ।

सूर्यवंशी एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज इस पारी के दौरान वैभव ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक IPL संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने IPL 2026 में अब तक 65 छक्के जड़ दिए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व दिग्गज क्रिस गेल को पछाड़ दिया है, जिन्होंने IPL 2012 में 59 छक्के लगाए थे। एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरा नाम आंद्रे रसेल (52 छक्के, 2019) का है।

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रिकॉर्ड IPL प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक वैभव द्वारा 16 गेंदों में पूरा किया गया अर्धशतक IPL प्लेऑफ में लगाया संयुक्त सबसे तेज पचासा है। उन्होंने सुरेश रैना की बराबरी की है, जिन्होंने IPL 2014 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। सूची में एडम गिलक्रिस्ट दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने IPL 2009 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। वैभव अब 2 बार एक IPL पारी में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन बन गए हैं।

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रिकॉर्ड एक IPL संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज वैभव के IPL 2026 में 15 मैचों में 45.33 की औसत और 242.85 की स्ट्राइक रेट से 680 रन हो गए हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। इस संस्करण उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं। वह अब एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस सूची में जायसवाल (625, IPL 2023) दूसरे, शॉन मार्श (616, IPL 2008) तीसरे और रियान पराग (573, IPL 2024) चौथे नंबर पर हैं।

जुरेल जुरेल ने इस सीजन अपना छठा अर्धशतक लगाया RR को पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन के कुल स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी (97) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर जुरेल ने एक छोर सांभाला और कप्तान पराग (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी निभाई। वह 21 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों से 50 रन बनाकर आउट हुए। जुरेल ने IPL 2026 में 15 मैचों में 39.08 की औसत से 508 रन बनाए हैं।

जानकारी क्लासेन के लिए शानदार रहा ये सीजन क्लासेन 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस सीजन में 624 रन बनाए। वह एक IPL सीजन में दूसरे सर्वाधिक रन वाले गैर सलामी बल्लेबाज (विदेशी) बने। बता दें कि एबी डिविलियर्स ने 2016 में 687 रन बनाए थे।

RR RR ने अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया RR ने IPL के इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया। बता दें कि RR का पिछला सबसे बड़ा स्कोर 242/6 (बनाम SRH) रन था। IPL के प्लेऑफ मैचों में RR ने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। दिलचस्प रूप से प्लेऑफ मुकाबलों का सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड RCB (254/5 बनाम GT) के नाम पर दर्ज है, जो इसी सीजन के पहले क्वालीफायर में बना था।