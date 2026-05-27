वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ने से चूके, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (97) खेली। यह उनके IPL करियर का 5वां और SRH के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 66 गेंदों पर पूर किया। वह बदकिस्मत रहे और केवल 3 रन से IPL इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ने से चूक गए। उन्हें इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बल्लेबाजी कैसी रही वैभव की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी RR को वैभव और यशस्वी जायसवाल (29) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। दोनों पावरप्ले में ही 80 रन जड़ दिए। इसके बाद भी वैभव की धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने सभी गेंदबाजों को जमकर खबर ली। उन्होंने यशस्वी के साथ पहले विकेट के लिए केवल 48 गेंदों में 125 रन की साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 97 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज इस पारी के दौरान वैभव ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक IPL संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने IPL 2026 में अब तक 65 छक्के जड़ दिए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व दिग्गज क्रिस गेल को पछाड़ दिया है, जिन्होंने IPL 2012 में 59 छक्के लगाए थे। एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरा नाम आंद्रे रसेल (52 छक्के, 2019) का है।

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रिकॉर्ड IPL प्लेऑफ में सबसे तेज अर्धशतक वैभव द्वारा 16 गेंदों में पूरा किया गया अर्धशतक IPL प्लेऑफ में लगाया संयुक्त सबसे तेज पचासा है। उन्होंने सुरेश रैना की बराबरी की है, जिन्होंने IPL 2014 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। सूची में एडम गिलक्रिस्ट दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने IPL 2009 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। वैभव अब 2 बार एक IPL पारी में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन बन गए हैं।

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रिकॉर्ड एक IPL संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज वैभव के IPL 2026 में 15 मैचों में 45.33 की औसत और 242.85 की स्ट्राइक रेट से 680 रन हो गए हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। इस संस्करण उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं। वह अब एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस सूची में जायसवाल (625, IPL 2023) दूसरे, शॉन मार्श (616, IPL 2008) तीसरे और रियान पराग (573, IPL 2024) चौथे नंबर पर हैं।

छक्के IPL प्लेऑफ की पारी में सर्वाधिक छक्के इस पारी में वैभव IPL प्लेऑफ मैच की एक पारी में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस पारी में कुल 12 छक्के अपने नाम किए हैं। इस सूची में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने IPL 2023 के प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 10 छक्के जड़े थे। सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार (9 छक्के, बनाम GT, IPL 2026) तीसरे नंबर पर हैं।

रिकॉर्ड IPL के एक संस्करण में पावरप्ले में सर्वाधिक रन वैभव अब IPL के एक संस्करण में पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस संस्करण के पावरप्ले में कुल 490 रन बनाए हैं। सूची में डेविड वार्नर (467 रन, IPL 2016) दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह वैभव अब टी-20 क्रिकेट में 300 से अधिक की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले संयुक्त पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में किरोन पोलार्ड (4) की बराबरी की है।