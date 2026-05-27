IPL 2026, एलिमिनेटर: RR ने SRH को दिया 244 रन का लक्ष्य, बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर

सूर्यवंशी

सूर्यवंशी ने खेली अविश्वसनीय पारी

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी RR को वैभव और यशस्वी जायसवाल (29) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। दोनों पावरप्ले में ही 80 रन जड़ दिए। सूर्यवंशी अपनी पारी में 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 97 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन की उपयोगी अर्धशतकीय पारी खेली। SRH की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 3 विकेट अपने नाम किए।