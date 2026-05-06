IPL 2026: SRH ने PBKS को हराते हुए अपनी 7वीं जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 33 रन से हराते हुए अपनी 7वीं जीत दर्ज की। राजीव गांधी स्टेडियम में हुए मैच में SRH ने 235/4 का स्कोर बनाया। मेजबान टीम से ईशान किशन (55) और हेनरिक क्लासेन (69) ने अर्धशतक लगाए। जवाब में PBKS की टीम कूपर कॉनॉली के शतक (107*) के बावजूद लक्ष्य से दूर रह गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती SRH की टीम
SRH को अभिषेक शर्मा (35) और ट्रेविस हेड (38) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद किशन और क्लासेन ने अर्धशतक लगाए। आखिरी ओवरों में नितीश रेड्डी ने 13 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में प्रियांश आर्य (1) और प्रभसिमरन सिंह (3) सस्ते में आउट हुए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (5) ने भी निराश किया। संकट की घड़ी में कॉनॉली के शतक की बदौलत PBKS 202/7 का स्कोर ही बना सकी।
किशन
किशन ने अपना 21वां अर्धशतक लगाया
SRH ने जब 54 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया तब किशन क्रीज पर आए। शुरुआत में किशन लय तलाशते हुए नजर आए और इस बीच उन्हें कुछ जीवनदान भी मिले। हालांकि, क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 32 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए।
प्रदर्शन
IPL 2026 में किशन का प्रदर्शन
किशन इस संस्करण SRH के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 37.18 की औसत और 186.75 की शानदार स्ट्राइक रेट से 409 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन रहा है। इस सीजन में SRH के लिए उनसे ज्यादा रन क्लासेन (494) और अभिषेक शर्मा (475) ने बनाए हैं।
क्लासेन
क्लासेन ने भी लगाया अर्धशतक
क्लासेन ने मैच में 43 गेंदों का सामना किया और 69 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 160.47 की रही। इस खिलाड़ी ने ईशान किशन के साथ मिलकर केवल 48 गेंदों में 88 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा नितीश रेड्डी के साथ सिर्फ 32 गेंदों में 63 रन जोड़ दिए। यह उनके IPL करियर का 12वां और मौजूदा सीजन का 5वां अर्धशतक रहा।
पारी
कॉनॉली ने खेली संघर्षपूर्ण पारी
कॉनॉली ने अकेले PBKS के लिए संघर्ष किया। उनके IPL करियर का यह तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। मार्कस स्टोइनिस के साथ इस खिलाड़ी ने 20 गेंदों में 40 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, सुयश शेडगे के साथ उन्होंने 30 गेंदों में 47 रन जोड़े। मैच के आखिरी ओवर के दौरान उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 59 गेंदों में 107 रन बनाकर नाबाद रहे।
ट्विटर पोस्ट
अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची SRH
SRH - TOP OF THE POINTS TABLE - THEY ARE COMING FOR PLAYOFFS 😍🔥 pic.twitter.com/WJ8akagTb2— Johns. (@CricCrazyJohns) May 6, 2026