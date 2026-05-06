अपनी फिल्मों के टकराव पर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने दी प्रतिक्रिया

'है जवानी तो इश्क...' और 'पेड्‌डी' के बीच महासंग्राम, क्या बोले वरुण और जाह्नवी?

लेखन ज्योति सिंह 10:45 am May 06, 202610:45 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच टकराव होना कोई बड़ी बात नहीं है। खासतौर पर बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के बीच पूर्व में कई टकराव देखे गए। ऐसा ही टकराव एक बार फिर हो रहा है। जहां जाह्नवी कपूर की फिल्म 'पेड्‌डी' 4 जून को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, तो वहीं वरुण धवन 5 जून को अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ला रहे हैं। इस महासंग्राम पर दोनों अभिनेताओं ने प्रतिक्रिया दी है।