IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने PBKS के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हेनरिक क्लासेन ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार अर्धशतक (69) लगाया। यह उनके IPL करियर का 12वां और मौजूदा सीजन का 5वां अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की मदद से SRH ने 20 ओवर में 235/4 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। वह IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही क्लासेन की पारी और साझेदारी
क्लासेन ने मैच में 43 गेंदों का सामना किया और 69 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 160.47 की रही। इस खिलाड़ी ने ईशान किशन के साथ मिलकर केवल 48 गेंदों में 88 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा नितीश रेड्डी के साथ सिर्फ 32 गेंदों में 63 रन जोड़ दिए। क्लासेन पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए। किशन ने 55 रन और रेड्डी ने 29 रन की पारी खेली।
करियर
ऐसा रहा है क्लासेन का IPL करियर
क्लासेन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 60 मुकाबले खेले हैं और इसकी 56 पारियों में लगभग 44 की औसत के साथ 1,974 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 112 छक्के निकले हैं। वह IPL में 3 टीमों का हिस्सा रह चुके हैं।