हेनरिक क्लासेन ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने PBKS के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:37 pm May 06, 202609:37 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हेनरिक क्लासेन ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार अर्धशतक (69) लगाया। यह उनके IPL करियर का 12वां और मौजूदा सीजन का 5वां अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की मदद से SRH ने 20 ओवर में 235/4 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। वह IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।