IPL 2026: ईशान किशन ने PBKS के खिलाफ लगाया दूसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 202 6 के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ईशान किशन ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 55 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह उनके मौजूदा सीजन का चौथा अर्धशतक रहा। इसके साथ-साथ यह उनके IPL करियर का कुल 21वां और PBKS के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। इस बीच उन्होंने हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 88 रन की उपयोगी साझेदारी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही किशन की पारी SRH ने जब 54 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया तब किशन क्रीज पर आए। शुरुआत में किशन लय तलाशते हुए नजर आए और इस बीच उन्हें कुछ जीवनदान भी मिले। हालांकि, क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 32 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए। अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए।

करियर ऐसा है किशन का IPL करियर किशन ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 130 मुकाबले खेले हैं और इसकी 123 पारियों में 29.88 की औसत और 142.13 की स्ट्राइक रेट से 3,407 रन बनाए हैं। इस विकेटकीकपर बल्लेबाज ने 21 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। किशन SRH समेत कुल 3 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

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