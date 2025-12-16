IPL 2026: नीलामी के बाद ऐसी है SRH की टीम, जानिए कैसी होगी बेस्ट प्लेइंग इलेवन
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की छोटी नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को संपन्न हुई। सभी टीमों ने अपनी-अपनी योजनानुसार खिलाड़ियों पर दांव लगाए। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने भी नीलामी के जरिए अपने दल में कई खिलाड़ियों को मौका दिया है। इस टीम ने व्यापार सौदे में मोहम्मद शमी को पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को दे दिया था। इस बीच नीलामी के बाद SRH की पूरी टीम और बेस्ट प्लेइंग इलेवन के बारे में जानते हैं।
ऐसी रही SRH की नीलामी
इस बार की नीलामी में SRH की टीम पर्स में 25.50 करोड़ रुपये लेकर उतरी थी। उसने लियाम लिविंगस्टोन पर सबसे ज्यादा 13 करोड़ रुपये खर्च किए। पहली बोली में किसी फ्रेंचाइजी ने लिविंगस्टोन को अपने साथ नहीं जोड़ा था, दूसरी बोली में वह टीम का हिस्सा बने। इसके अलावा जैक एडवर्ड्स को फ्रेंचाइजी ने 3 करोड़ रुपये देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। SRH ने इसके अलावा कम दाम में कई घरेलू खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा।
नीलामी के बाद ऐसा है SRH का पूरा दल
रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कॉर्स, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी। नीलामी में खरीदे: सलिल अरोड़ा (1.50 करोड़), शिवांग कुमार (30 लाख), लियाम लिविंगस्टोन (13 करोड़), जैक एडवर्ड्स (3 करोड़), अमित कुमार (30 लाख), क्रेन्स फुलेट्रा (30 लाख), साकिब हुसैन (30 लाख), ओंकार तरमाले (30 लाख), प्रफुल्ल हिंगे (30 लाख), शिवम मावी (75 लाख)
IPL 2025 में ऐसा था SRH का प्रदर्शन
SRH ने IPL 2025 की शुरुआत और अंत धमाकेदार अंदाज में किया, लेकिन बीच में टीम ने लय खो दी थी। वह कुल 14 मैचों में से 6 में ही जीत दर्ज कर पाई और 7 में उसे हार मिली। एक मुकाबला अनिर्णित रहा। SRH ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पहले मैच में IPL इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर (286/6) और आखिरी मैच में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर (278/3) बनाया। SRH ने 13 अंक के साथ सफर समाप्त किया।
ऐसी हो सकती है SRH की प्लेइंग इलेवन
SRH की टीम आगामी सीजन में भी हेड और अभिषेक की सलामी जोड़ी के साथ उतर सकती है। नंबर-3 पर ईशान किशन खेल सकते हैं। तेज गेंदबाजी की अगुवाई कप्तान कमिंस करेंगे। ट्रेविस हेड को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। संभावित एकादश: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, लिविंगस्टोन, नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी और शिवम मावी।